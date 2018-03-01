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Yer: Cihangir... İBB'nin inşaatı bitti, mahkemeden karar geldi! Şimdi ne olacak?
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
01.03.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:
Cihangir Roma Parkı bitişiğineki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait bitme aşamasına gelen sosyal tesis inşaatı ile ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi 15 Şubat’ta yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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