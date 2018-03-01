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    Yer: Cihangir... İBB'nin inşaatı bitti, mahkemeden karar geldi! Şimdi ne olacak?

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    01.03.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Cihangir Roma Parkı bitişiğineki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait bitme aşamasına gelen sosyal tesis inşaatı ile ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi 15 Şubat’ta yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Semt sakinleri, sosyal tesisin mühürlenerek faaliyetinin durdurulmasını ve tesis alanının park olarak düzenlenmesini istedi.

     

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    Etiketler: Cihangir , Roma Parkı , İBB , son dakika
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