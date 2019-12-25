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İHA
25.12.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Yer: Caddebostan Sahili! Şoke eden görüntü

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Caddebostan’dan Maltepe’ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

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  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi.

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