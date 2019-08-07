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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
07.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Yer Bursa… Yoldaki çekirdekleri görenler şaşkına dönüyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek üreticileri mahsullerini çevreyoluna döküp kurutuyor.

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  • Yer Bursa… Yoldaki çekirdekleri görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Bursa… Yoldaki çekirdekleri görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Bursa… Yoldaki çekirdekleri görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Bursa… Yoldaki çekirdekleri görenler şaşkına dönüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayçekirdeği üreticileri yer bulamadıkları için yıllardır çekirdeklerini asfalta sererek kurutuyor. Ancak üretecinin başı Çin çekirdeğiyle dertte. Çin çekirdeğinin girmesiyle birlikte yerli çekirdekte de azalma oldu.

Türkiye'nin tek tescilli ayçekirdeği olan 'İnegöl Alası' üreticileri kurutma işlemleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da bulduklara boş alanlarda kurutma işlemlerine başladı. Yol ortasına serilen çekirdeklerin havadan görüntüsü de dikkat çekti. Fakat bu yıl üreticiler hiç de memnun değil. Çin çekirdeğinin pazara girmesiyle birlikte yerli çekirdeğe olan ilgide de azalmalar yaşanıyor. Birçok kişi İnegöl Alası yerine Çin çekirdeği ekiyor. Çekirdek üreticisi olan Mehmet Cin bu yıl son kez artık çekirdek ektiğini belirterek şunları söyledi:

"Hasat bu yıl güzel değil para etmeyecek. Çin malı geldiği için İnegöl çekirdeği bitti. Benim gibi çok az eken üretici var. İnsanlar Çin çekirdeği ektiler ben de bu sene son kez ektim artık ekmeyeceğim. Fiyatlar çok düşük 5 yıl önceki fiyatlardan çekirdek veriyoruz. Çin malı ekildi, İnegöl'de bundan dolayı fiyatlar çok düştü. Ben ektiğime pişman oldum. Ben Çin çekirdeği zaten tüketmiyorum, İnegöl çekirdeği daha lezzetli ama ülkemize girmesiyle bizlerin de işlerini bozdu."

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