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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.05.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Yer Bursa... Dehşet anları kamerada

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan’ın hayatını kaybettiği kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Yer Bursa... Dehşet anları kamerada
  • Yer Bursa... Dehşet anları kamerada
  • Yer Bursa... Dehşet anları kamerada
  • Yer Bursa... Dehşet anları kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, kaza 6 Mayıs’ta Huzur Mahallesi 12 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti.

Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meyanda geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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