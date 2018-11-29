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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
29.11.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı

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Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı

NESLİ tükenmekte olan ve dünyada sadece Mersin’in Silifke ilçesinde görülen Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde korumaya alındı. Anadolu dikenli faresinin burada çoğaltılarak, neslinin korunması amaçlanıyor.

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  • Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı
  • Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı
  • Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı
  • Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyada sadece Mersin Silifke’de görülen ve nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde merak edenler tarafından ziyaret edilebiliyor. Hayvanat bahçesinde özel camekanlı odada bakılan Anadolu dikenli fareleri, dünyada korumaya alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Burada çoğaltılan farelerin belirli sayıya ulaşılınca tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Hayvanat bahçesinde görevli hayvan bakıcısı Önder Sevim, "Dünyada bir tek Mersin Silifke’de bulunuyor bu fare. Koruma kapsamında olan, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Biz de bu hayvanı hem çoğaltma hem de halkımıza tanıtma amacındayız. Baktığında insanlar köydeki fareler gibi sanıyorlar ama değil. Göğüs taraflarının altları beyazdır bu farelerin. Biz burada hem bunu çoğaltıyor hem de halka gösteriyoruz. Belirli bir sayıya erişince Mersin bölgesine yeniden doğaya salmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bu farelerin doğal yaşam alanlarında azaldığını belirten Sevim, "Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir bu. Türkiye’den isteyip de yurt dışındaki hayvanat bahçelerine götürülüp, insanlara tanıtılıyor bu fare" dedi.

’İZİNSİZ NE ÇOĞALTILABİLİR NE SAHİPLENİLİR’

Kemirgen olduğu için özel palet yem hazırlattıklarını kaydeden Önder Sevim, bunun yanında hayvana badem ve fıstık gibi yemişler de verildiğini söyledi. Anadolu dikenli faresinin tamamen koruma ve araştırma altına alındığını belirten Sevim, "Yani bu fare izinsiz ne çoğaltılabilir ne de sahiplenilir. Gerçekten çok önemlidir. Bilhassa Türkiye’de farelere kötü gözle bakılır ama gerçekten bizim hayvanat bahçemiz için çok önemlidir bu fare. Biz de elimizden geldiğince hem üretmeye çalışıyoruz hem de insanlara bu fareyi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

 

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