Yer Bursa… Bu fareler koruma altına alındı

Dünyada sadece Mersin Silifke’de görülen ve nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde merak edenler tarafından ziyaret edilebiliyor. Hayvanat bahçesinde özel camekanlı odada bakılan Anadolu dikenli fareleri, dünyada korumaya alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Burada çoğaltılan farelerin belirli sayıya ulaşılınca tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Hayvanat bahçesinde görevli hayvan bakıcısı Önder Sevim, "Dünyada bir tek Mersin Silifke’de bulunuyor bu fare. Koruma kapsamında olan, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Biz de bu hayvanı hem çoğaltma hem de halkımıza tanıtma amacındayız. Baktığında insanlar köydeki fareler gibi sanıyorlar ama değil. Göğüs taraflarının altları beyazdır bu farelerin. Biz burada hem bunu çoğaltıyor hem de halka gösteriyoruz. Belirli bir sayıya erişince Mersin bölgesine yeniden doğaya salmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bu farelerin doğal yaşam alanlarında azaldığını belirten Sevim, "Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir bu. Türkiye’den isteyip de yurt dışındaki hayvanat bahçelerine götürülüp, insanlara tanıtılıyor bu fare" dedi.

’İZİNSİZ NE ÇOĞALTILABİLİR NE SAHİPLENİLİR’

Kemirgen olduğu için özel palet yem hazırlattıklarını kaydeden Önder Sevim, bunun yanında hayvana badem ve fıstık gibi yemişler de verildiğini söyledi. Anadolu dikenli faresinin tamamen koruma ve araştırma altına alındığını belirten Sevim, "Yani bu fare izinsiz ne çoğaltılabilir ne de sahiplenilir. Gerçekten çok önemlidir. Bilhassa Türkiye’de farelere kötü gözle bakılır ama gerçekten bizim hayvanat bahçemiz için çok önemlidir bu fare. Biz de elimizden geldiğince hem üretmeye çalışıyoruz hem de insanlara bu fareyi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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