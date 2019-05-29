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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.05.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Yer Bodrum... Görenler şaşkına döndü, turistler sıraya giriyor!

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Muğla’nın Bodrum ilçesini mesken tutan beyaz fok balığı görenleri şaşkına çevirdi. İnsanlardan kaçmayan fok balığı Gümbet koyunun maskotu haline geldi.

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  • Nadir görülen beyaz fok balığı Bodrum koylarını mesken tuttu
  • Nadir görülen beyaz fok balığı Bodrum koylarını mesken tuttu
  • Nadir görülen beyaz fok balığı Bodrum koylarını mesken tuttu
  • Nadir görülen beyaz fok balığı Bodrum koylarını mesken tuttu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gümbet sahilinde bulunan Aura koyunu mesken tutan ve her sabah uğradığı plajdaki yerli, yabancı turistlerin ve tatilcilerin gözdesi haline gelen beyaz fok balığı görenleri şaşkına çeviriyor. İnsanlardan kaçmayan ve her sabah dinlenmek için geldiği koyun maskotu haline gelen fok balığını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Vatandaşlar tarafından ismi “Binnaz” koyulan fok balığının nereden geldiği ise bilinmiyor. Sevimli fok balığı bazen günde iki kez uğradığı koyda 1 saat dinlendikten sonra Ege Denizi’nin soğuk sularına tekrar dönüyor.

Gümbet sahilinden ayrılmayan Binnaz’ı görmek isteyenler fok balığının geldiği plajda yüzmeyi tercih ediyor. Fok balığının her gün koya uğradığını ifade eden Göksun Mutlu, “Fok balığı her sabah burada oluyor. Sabahları geldiğimiz gibi çıktığı karaya bakıyoruz. Bir ses geldiğinde hemen fok balığının geldiğini anlıyoruz ve hemen aşağıya iniyoruz. Yerli ve yabancı turistlere ve tatilcilere uyarılarda bulunuyoruz. Elle beslenmemesi ve dokunulmaması konusunda uyarıyoruz. Sabahları yaklaşık 1 veya 2 saat dinlendikten sonra suya dönüyor. Bilirkişilere sorduk hasta olabilme durumu vardı diye. Çok fazla yüzdüğünü ve o yüzden dinlenmek için burayı seçtiğini söylediler. İsmini Binnaz koyduk maskotumuz oldu artık. Biraz gövdesi büyük olduğu için böyle bir isim koyduk” dedi.

Kürkü çok değerli olan ve kuzey kutbuna yakın yerlerde yaşayan beyaz fok, fokların en değerlisidir. Kuzey Alaska foku veya deniz ayısı da denir. Erkekleri dişilerinden daha büyüktür.

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