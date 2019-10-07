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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.10.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Yer: Bitlis... Gökyüzü bir anda karardı, göz gözü görmedi

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Yer: Bitlis... Gökyüzü bir anda karardı, göz gözü görmedi

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı.

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  • Bitliste toz fırtınası zor anlar yaşattı
  • Bitliste toz fırtınası zor anlar yaşattı
  • Bitliste toz fırtınası zor anlar yaşattı
  • Bitliste toz fırtınası zor anlar yaşattı
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Beldede öğle saatlerinden sonra yaşanan doğa olayı, hayatı adeta felç etti. Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görülüyor.

Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

Olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Nafiz Tüzün, beldeye İstanbul'dan bir akraba düğünü için geldiğini belirterek, ilk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştığını ifade etti. Akrabalarıyla kısa bir yayla turuna çıkmak için yerleşim alanından uzaklaştıkları sırada bir anda kendilerini toz bulutunun içerisinde bulduklarını anlatan Nafiz Tüzün, "Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca ancak kendimizi eve atabildik. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç denk gelmemiştik. İlk defa böyle bir doğa olayına şahit olduk. Neyse ki bu olayı da kazasız belasız şekilde atlattık" dedi.

Toz fırtınası sırasında mahsur kalan vatandaşlardan Turgut Sancak ise olay esnasında kısa süreli bir panik yaşadıklarını ancak kazasız atlattıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

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