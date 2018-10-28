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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Yer bildirimi ile bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

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Yer bildirimi ile bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Trabzon’da, ‘Swarm’ kullanarak yer bildirimi yapan ve escort bulmaya çalışan bir kişi, uygulama üzerinden arkadaş olarak eklediği ve mesajlaştığı kullanıcı tarafından dolandırıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Ekim’de meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, escort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan, dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan ve insanların gittikleri yerlerde yer bildirimleri yaparak yeni insanlar tanımasına ve yeni mekanlar keşfetmesine yarayan ‘Swarm’ uygulamasını kullandı.

Uygulama aracılığıyla bulduğu bir profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden escort kadın ile bir süre mesajlaştıktan sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için bin TL’ye anlaştı.

Anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek escort kadının verdiği banka hesap numarasına parayı yatırdı. Parayı yatırmasının ardından anlaştığı escort kadını telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, dolandırıcıların özellikle Swarm ve Twitter uygulamasını kullandıklarını ve uygulamalar üzerinde farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı oluşturarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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