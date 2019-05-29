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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
29.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Yer Beylikdüzü... ATM’ye keserle saldırıp, üzerine bu notu yapıştırdı…

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Yer Beylikdüzü... ATM’ye keserle saldırıp, üzerine bu notu yapıştırdı…

Beylikdüzü'nde keserle parasını yutan ATM'ye saldıran şahıs, "Bu ATM para gasp ediyor" diye not yapıştırdı.

Beylikdüzü’nde bir kişi arsa almak için yatırdığı kapora parasını yutan ATM’ye keserle ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Vatandaşın ATM üzerine yapıştırdığı not ise ATM’ye işlem yapmaya gelenleri şaşkınlığa uğrattı.

İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Fehmi A. isimli bir kişi Beylikdüzü Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait olan ATM’ye geldi. Aldığı arsanın kaporası olan 20 bin TL'yi yatırmak isteyen Fehmi A. ATM'nin hata vermesi üzerine parasını hesaba yatıramadı. Parasını geri almak isteyen Fehmi A. ATM’nin parayı yuttuğunu anladı. Hemen müşteri hizmetlerini arayan vatandaş, hafta sonu tatil olduğu için işlem yapılamayacağı yanıtını aldı. Hafta sonu boyunca bankayla bir dizi görüşmeler yapan Fehmi A.'ya, Salı günü konuyla alakalı dönüş yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili olumlu veya olumsuz bir cevap alamayan Fehmi A. sabah saatlerinde parasını yutan ATM’nin önüne gelerek önce yumrukladı daha sonra öfkesine hakim olamayarak aracında getirdiği keser ile ATM’ye zarar vermeye başladı.

ATM'NİN ÜZERİNE YAPIŞTIRDIĞI NOT GÖRENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Olayı gören vatandaşlar korkuya kapılırken emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, ifadesini almak için vatandaşı karakola götürmek istedi ancak vatandaşın son bir isteği oldu. Yanında getirdiği “Bu ATM parayı gasp ediyor, kimse para yatırmasın” yazılı kağıdı ATM’ye yapıştıran Fehmi A. daha sonra ifade vermek üzere karakola götürüldü.

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