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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
24.11.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Yer: Beşiktaş... İş adamı ölümden döndü

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Yer: Beşiktaş... İş adamı ölümden döndü

İstanbul Beşiktaş'ta iş adamı Sacit Naşit Batllo lüks aracıyla kaza yaptı.

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  • Beşiktaşta iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı
  • Beşiktaşta iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı
  • Beşiktaşta iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı
  • Beşiktaşta iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Beşiktaş, Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan iş adamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarparak trafik levhasına savruldu.

İş adamının otomobiline trafik levhasının bulunduğu direk ok gibi saplandı. İş adamı, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobili ise hasar aldı. Yaşadığı kısa süreli şoku atlatan iş adamı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZAYA SİNYALİZASYON HATASININ NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Trafik ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken kazaya karışan sürücülerinde ifadelerine başvurdu. Cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında sinyalizasyon problemi yaşandığını belirten çevrede sakinleri benzer kazaların daha önce yaşandığını aktardı. Meydana gelen trafik kazasıyla trafik ışıklarının arızalanarak çalışmadığı da görüldü.

''TRAFİK DİREĞİ OLMASAYDI LÜKS OTOMOBİL BENİM ÜZERİME UÇMUŞTU''

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş adamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Caddede seyir halinde olan iş adamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.

Zincirleme trafik kazasına karışan 3 otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Yer: Beşiktaş... İş adamı ölümden döndü

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