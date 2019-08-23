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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Yer: Beşiktaş... Aldırış etmedi, bir de o anları paylaştı

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Yer: Beşiktaş... Aldırış etmedi, bir de o anları paylaştı

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, para cezalarına ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, motosikletli bir maganda araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

Bu şekilde metrelerce giden maganda hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ölüme meydan okuyan motosikletli, İstanbul'un birçok noktasında motosikletle trafikte adeta terör estirdi.

Bir tekerleği devamlı havada

Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi bir de araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçerek “makas” attı. O anları kaydettiren maganda, bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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