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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Yılmaz OKUR-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
28.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Yer: Avcılar... Yaşadıkları korku dolu anları böyle anlattı: 'Gece birkaç kez ses duydum'

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İstanbul Avcılar’da 8 bloktan oluşan sitenin 5 katlı bir bloğunda oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor. Özel bir yapı denetim firmasına başvuran vatandaşlar riskli olan binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen Sakine Kekeç, ''Ben gece birkaç kez ses duydum kolonlardan. Biz tedirgin olduk'' dedi.

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  • Avcılarda korkutan olay 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
  • Avcılarda korkutan olay 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
  • Avcılarda korkutan olay 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
  • Avcılarda korkutan olay 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
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Avcılar Cihangir Mahallesi İleri sokakta bulunan bir siteye ait 5 katlı binanın kolonları patladı. Vatandaşlar, 17 Ağustos 1999 yılındaki büyük deprem öncesi yapılan 32 yıllık binanın deprem risk raporunu özel bir yapı denetim firması tarafından yaptırdı. Numuneler alınan binanın oturulamayacak kadar riskli olduğu öğrenildi. İddiaya göre, 8 bloktan oluşan sitenin diğer sakinleri ise yıkıma yanaşmadı. Oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ederken, 4 kata kadar imar izni verilen bölgede vatandaşlar binada oturmaya devam ediyor.

Evlerin içindeki kolonlardan geceleri ses duyduklarını ve kolonların betonlarının deforme olduklarını söyleyen bina sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Bir an önce belediyeye başvuracaklarını ifade eden vatandaşların riskli binayı 60 gün içinde boşaltmaları gerektiği öğrenildi.

''ÇOCUKLARIMI EVDE BIRAKIP MARKETE DAHİ GİDEMİYORUM''

Bina sakinlerinden Sakine Kekeç, "Biz ölçümleri yaptırdık, 'canlı canlı mezardasınız' demişler. Ama diğer bloklarla anlaşmaya çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde yanaşmadığı için biz beklemedeyiz. Burada 11 blok var ama sadece bizim blok bu raporu aldı. Akşam toplantı olduğu halde bir çok insan gelip konuşmak bile istemedi. Ben çocuklarımı bırakıp markete bile gidemiyorum. Gece uyuyamıyorum, nereye gidersem çocuklarımı peşimden sürüklemek zorunda kalıyorum. Ben gece birkaç kez ses duydum kolonlardan. Biz tedirgin olduk" şeklinde konuştu.

"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYORSA TAHLİYE EDECEĞİZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli buraya gelerek binada incelemelerde bulundu.

Hançerli, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış 32 yıllık bir bina. Aslında normal betonarme iyi koşullarda yapılmış olsaydı 32 yıllık bir bina çok eski değil. Fakat riskli diye tabir ediyoruz bu tür binaları. Vatandaş kendisi karot almak suretiyle bir inceleme yaptırmış, bir rapor almış. Bu rapor henüz bizim elimize ulaşmadı, bize verilmedi. Bugün buraya gelmiş olmamıza rağmen de alamadık bu raporu. Bu raporu inceleyeceğiz ve binanın akıbeti ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Teknik ekiplerimiz değerlendirecek, tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edeceğiz. Dönüşüm için gerekli işlemleri yapmak isteyecektir vatandaş. Çünkü burada vatandaşlar oturuyor ve konut olarak kullanıyorlar. Bu konutu hemen yeniden yapıp tekrar oturmak isteyeceklerdir. Bunun için de koşullara uyuyor mu, Uymuyor mu diye bakmak isteyeceklerdir. İlk incelememizde bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan anlıyorum. Burada planın bir an önce değişmesi ve en azından mevcut yapıların daire sahiplerinin en azından birer daireye sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız var bu dönüşüm için" dedi.

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