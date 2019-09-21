Yer: Ataşehir! Nefes kesen anlar! Cam kırılıp kurtarıldı
İstanbul Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı
Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.’yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü. Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.
CAMI KIRIP KURTARDILAR
Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı. Baygın yatan kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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