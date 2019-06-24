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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
24.06.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Yer Antalya... Ziyaret edenler 'hayran' kalıyor

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ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi’ndeki 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

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  • 5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
  • 5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
  • 5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
  • 5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yaşında dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor.

Yaz kış 28 derecelik ısıya sahip olan mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan ve ziyarete açılan mağaranın astım hastalığına da iyi geldiği düşünülüyor ve yöre halkı tarafından bu amaçla kullanılıyor.

Mağara sadece burada yaşayan özel bir yarasa cinsini de barındırıyor. Yalan Dünya Mağarası yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Yaz kış ziyarete açık olan mağarayı, her yıl artmakla birlikte yaklaşık 25 bin kişi ziyaret ediyor.

Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, "Yalan Dünya Mağarası, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. 4 kilometre uzunluğunda bir mağara. Şu anda 450 metrelik bölümü gezebiliyoruz.

Mağarada yaz kış sıcaklık 28 derecede sabit ve yüzde 75 neme sahip. Geziye açılmış olan 450 metrede 100 metre aralıklarla 3 büyük salon bulunuyor.

Sonuna kadar aydınlatmalı, tahta yürüyüş yolları olan bir mağara. 2010 yılına kadar atıl vaziyette bir mağaraydı. Kaymakamlığın, valiliğin ortak girişimiyle turizme kazandırdık. 2018 verilerine göre 24 bin 300 civarında yerli ve yabancı ziyaretçi geldi.

Bu yıl hedefimiz 50 bin ziyaretçi. Mağara 5 milyon yaşında hala yaşayan bir mağara, oluşumlarını bitirmemiş. İçeride dikit ve sarkıtların birbirine bitiştiğini ve sütunlara dönüştüğü görülüyor" dedi.

'BÜYÜLEYİCİYDİ'

Yalan Dünya Mağarası'nı gezmeye gelen Litvanyalı Lina Kavipediee, "Benim ve ailemin görmek istediğimiz bir mağaraydı. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Mağarayı çok beğendik. İçerideki atmosfer gerçekten büyüleyiciydi" dedi.

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