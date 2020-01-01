Yer Antalya... Yürek sızlatan olayla ilgili harekete geçildi

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.



ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU



Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu.



Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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