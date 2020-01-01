MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Antalya... Yürek sızlatan olayla ilgili harekete geçildi
GeriGündem Yer Antalya... Yürek sızlatan olayla ilgili harekete geçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Yer Antalya... Yürek sızlatan olayla ilgili harekete geçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Antalya... Yürek sızlatan olayla ilgili harekete geçildi

ANTALYA'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.01.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle