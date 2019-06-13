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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/DHA
13.06.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Yer Antalya... Tel örgü ile ayırdılar, olan turistlere oldu!

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan, 5 yıldızlı Avantgarde Hotel&Resort, 2015 yılında kapatıldı. İşletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi. Kiraya veren firma yetkilileri ile kiracı arasında, 2 yıl sonra otel arsasının 2 parsele ayrılması nedeniyle tartışma çıktı. Kiraya veren firmanın yetkilileri, avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek, 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parseldeki sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı. Sezon başında rezervasyon yaptırarak, tatil için otele gelen müşteriler, denize sıfır yerde tatil yapmayı umarken, tel örgülerle karşılaştı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle sahile giderken, zorluk yaşayan turistler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'ARTIK BU OTELE KİM GELECEK?'

Çocuğuyla tatil için gelen ve tel örgüyle otelin ikiye ayrılmasını anbean takip eden Rus Anna Zaburskaya, Türkiye'ye daha önce 15 kere geldiğini ve 3'üncü kez bu otelde konakladığını söyledi. Zaburskaya, "Yaşanan bu olaydan dolayı şok olduk. İlk geldiğimizde her şey çok güzeldi; ama ikinci gün akşam denize doğru gitmek istediğimizde ise karşımızda bunu bulduk. Biz zaten iyi fiyatlar ile ödeme yaptık ve neden bunlar turistler buradayken yapılıyor? Belki de kışın yapsalardı daha iyi olurdu. İnsanlar tatilleri için para biriktiriyor, sezonda sevdiğimiz Türkiye'ye gelmek için. Benim ilk gelişim değil bu otele. Daha önce bu otelin nasıl olduğunu da biliyorum. Şu anda çok kötü. Anlayamıyorum, neden yüksek turizm sezonunda böyle bir olay yapılıyor ve artık bu otele kim gelecek?" dedi.

'DENİZE GİTMEMİZİN ÖNÜNÜ KESMESİNLER'

Otelde 2 çocuğu ve eşiyle kalan Rus Vasili Vasiliev, Türkiye'ye tatil için 12 kez geldiğini ve bu oteli ilk defa tercih ettiklerini belirterek, "İnsanlar buraya tatillerini yapabilmek ve denize girebilmek için geliyor. Herkes ailesiyle ve çocuklarıyla burada. Herkes denize girmek için buraya geldi. Denize gitmemizin önünü kesmeyin rica ediyorum" diye konuştu.

'TURİSTLER OLAYI SABAHTAN AKŞAMA GÖZLEMLEDİ'

Oteli işleten firmanın avukatı Mehmet Bozokluoğlu ise sözleşmeye göre, otelin kiracısı konumunda olduklarını söyledi. Marttaki tartışmalar sonrası kira sözleşmesi olmasına rağmen karşı tarafın hukuka aykırı olarak otele girmeye çalıştığını öne süren Mehmet Bozokluoğlu, şunları söyledi:

"Ellerinde hukuki dayanak ya da idari karar olmaksızın, valiliğin sözlü talimatı olduğunu söyleyerek, otelin içine girmeye ve oteli 2 parsel arasında ayırmak için tel çekme işleminin yapılacağını söylediler. 1- 2 Haziran'da bu olay devam etti ve bugün de karşı taraf yani bize kiraya veren şirket yetkilileri tarafından zorla otele girilmeye çalışıldı. Arka taraftaki otelin giriş kapısı kırılarak, jandarma eşliğinde otele giriş yapıldı. Şu anda gördüğünüz çitleri hukuka aykırı yollardan ellerinde herhangi bir dayanak olmaksızın çekmiş bulunmaktalar. Bu durumdan müşterilerimiz mağdur. Antalya turizmini, özellikle Türkiye turizmini baltalamaya çalışmaktadırlar. Buraya Rusya ve diğer ülkelerden gelen turistlerimiz mevcut. Turistler bu olayı sabahtan akşama kadar gözlemledi. Herhangi bir dayanakları olmaksızın hukuka aykırı, gayrimeşru yapılan bu olaydan şikayetçiyiz. Biz de tüm sürecin arkasındayız; fakat bu hem otelimizin işletmesi bakımından hem de turistlerimizin huzuru ve sükunu açısından büyük bir zarar vermekte. Turizm sektörünün resmen baltalanması söz konusudur."

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