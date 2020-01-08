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Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:20,Son Güncelleme:/

Yer Antalya... Ocak ayında şaşırtan görüntü

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Dağları karla kaplanan Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı. Denizden çıkan Antalyalılar, kar ayazını daha çok hissedince sudan çıkmak istemedi.

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  • Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
  • Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
  • Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
  • Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, bugün havanın açmasıyla birlikte dağlık kesimlerdeki kar gün yüzüne çıktı.

Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının ise yüzde 45 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar montlarını giyerek Konyaaltı Sahili’ne geldi.

Bazı vatandaşlar sahilde güneş ve manzaranın tadını çıkarırken, çocuklar da dalgaları döven denize taş attı. Bazı vatandaşlar ise montlarla geldiği sahilde ısınmak için denize girmeyi tercih etti.

SUDAN ÇIKAMADILAR

Denize ısınmak için girdiğini belirten vatandaşlardan Abdurrahman Özbek, "Dışarıya göre su sıcak. Hava esiyor ve çarpılmamak lazım. Sudan çıktığımda tekrar ısınmak için suya girdim.
O derece diyorum" diye konuşurken, bir başka vatandaş Okan Atmaca da spor ve hobi amaçlı girdiği denizde oldukça keyif aldığını söyledi. Atmaca, "Burası bizim için bir şans. Keşke herkes bu şansı değerlendirebilse" dedi.

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