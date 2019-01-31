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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.01.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

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Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Antalya’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.

Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak dün Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki caretta caretta ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi. Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.

Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.

Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

Yer: Antalya... Kıyıya vurdular

 

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