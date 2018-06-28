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    Yer Antalya... Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

    İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
    28.06.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    ANTALYA- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekiyor. Kabin girişine havlu açan Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesine yardımcı oluyor.

    Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları piknik yapıp denize girmek için Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak'a gelen kent sakinleri, kapısız soyunma kabinlerinden şikayetçi. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarını belirtiyor.

    İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşırdığını söyledi. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" dedi. Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" diye konuştu.

    Yakınları üzerini değişirken kabin önünde havluyla bekleyenleri gün boyunca görmek mümkün.

    Yer Antalya... Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar

     

    Etiketler: kapısız soyunma kabini , havlulu önlem , havlu , son dakika , haberler
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