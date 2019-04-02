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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
02.04.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Yer Antalya... Ekipler alarma geçti

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ANTALYA'da Aksu Çayı'nda görülen Akdeniz foku, ekiplerin 24 saat süren titiz çalışması sonucu kendi çabasıyla denize döndü.

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  • Yer Antalya... Ekipler alarma geçti
  • Yer Antalya... Ekipler alarma geçti
  • Yer Antalya... Ekipler alarma geçti
  • Yer Antalya... Ekipler alarma geçti
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Antalya'da Aksu Çayı'nda farklı bir canlı türüne rastlayan vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler çaydaki canlının, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan Akdeniz foku olduğunu tespit etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun kendi çabasıyla denize ulaşmasına karar verdi. Çevredeki meraklıların sayısının artması sonrası canlının zarar görebileceği endişesiyle ekipler, çayın kenarında nöbet tuttu. Yaklaşık 24 saat çayda kalan Akdeniz foku, saat 04.00 sıralarında denize doğru ilerledi.

MACERAYA GİRİŞMİŞ

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çaydaki bireyin yeni sütten kesilmiş çocukluk ve gençlik arasında olduğunu söyledi. Yeni avlanmayı öğrendiğinden bir besinin peşinden gelerek çaya geldiğini düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman tatlı sulara beslenmek için girip çıkarlar. Muhtemelen bu fok da besinin peşinden bu tatlı suya geldi. Müdahale edip etmeme kararını uzun süre değerlendirdik. Müdahale etmeye kalkarsak zarar vereceğimizi düşündük. Tekrar kendi bölgesine denize geçeceğini düşünüyoruz. Endişemiz önüne ağ atılırsa çıkamayacağıydı, bu yüzden arkadaşlarımız bireyin yaşaması için nöbet tuttu. Genç birey maceraya girişmiş" dedi.

DÜNYADA EN FAZLA 700 KADAR VAR

Akdeniz fokunun dünyadaki sayısının 500 ile 700 arasında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu sayının dörtte üçlük kısmının Türkiye ile Yunanistan arasında yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Özellikle Antalya ve Mersin yaşam alanları. Karadeniz'de görülürdü fakat uzun süre bu canlıyı gören olmadı. 2 yıl önce bölgede bir birey rapor edildi. Bu da umutlandıran görüntü, oradaki popülasyonun direndiğini gösteriyor. Vatandaşlarımız bu canlıyı gördüklerinde beslemesinler. İnsanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar olduğu için beslersek yaşamlarına müdahale etmiş oluruz" dedi.

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