Yer: Antalya... Bu hale getirdiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer: Antalya... Bu hale getirdiler
GeriGündem Yer: Antalya... Bu hale getirdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
16.12.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Yer: Antalya... Bu hale getirdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin cadde düzenlemeleri kapsamında Atatürk ve Işıklar caddelerine yerleştirilen temalı heykellerin birçoğuna zarar verildi. Heykellerin bazılarının yüzleri spreyle boyanırken, bazılarının çaldığı enstrümanlar zarar gördü.

13
  • Bu hale getirdiler Yer: Antalya...
  • Bu hale getirdiler Yer: Antalya...
  • Bu hale getirdiler Yer: Antalya...
  • Bu hale getirdiler Yer: Antalya...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddelerinden Atatürk ve Işıklar’ı, 2010 yılında yeniden düzenledi. Düzenleme kapsamında Işıklar Caddesi’ne sokak müzisyenlerinin heykelleri, Atatürk Caddesi’ne ise ’Romalılar Antalya’da temalı heykeller yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yanlarında durup fotoğraf çektirdiği heykellere, zarar verildi. ’Lidya Bank’tan elbisesini açarak para bekleyen Romalı heykelinin kucak kısmını izmarit ve çöple dolduranlar, bazı heykellerin de yüzlerini sprey boyayla boyadı. İki caddenin ortasında duran saksafon çalan insan heykeli tamamen parçalanırken, sokak müzisyenlerinin de enstrümanlarına zarar verdi.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, her iki caddenin Antalya’nın gözde yerlerinden olduğunu söyledi. Ay, "Buradaki heykeller turistlerin ilgisini çekiyordu. Caddelerimizi zenginleştiriyordu. Kendini bilmez kişiler heykelleri kırdı, kollarını parçaladı. Belediye ne kadar önlem aldıysa yine de zarar verdiler. Zarar görmeyen heykel kalmadı neredeyse. Kimseye zararları yoktu, neden zarar verilir anlamıyorum" dedi.

’ÇİRKİN VE ÇAĞDIŞI’

Mahallede yaşayan Osman Tekbaş da sanata ve felsefeye önem vermeyen toplumların gelişemeyeceğini belirterek, "Heykelin ve sanatın ne olduğunu bilmeyen toplumdakiler, bunları kırar. Çok çirkin ve çağdışı" diye konuştu.

Caddedeki bir esnaf da işyeri önünde keman çalan heykelin yayını neden kırdıklarını anlamadığını kaydederek, "Çubuğunu gece söküp götürmüşler. Kendini bilmezler, o çubuğu ne yapacak, para da etmez. Cadde boyunca heykellerin hepsinde mutlaka bir şeyler yapmışlar" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin konuştuğu villalarla ilgili flaş gelişme

Yer: Antalya... Bu hale getirdiler

Taksim Meydanı'nda bir garip olay!

Sen misin gürültü yapan! Kurşun yağdırdı