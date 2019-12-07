Yer Almanya katil Türk koca! ‘Mine’yi öldürüp gömdüm'

Doktor yardımcısı olarak meslek eğitimi yapan Mine O., 7 Eylül tarihinde ortadan kayboldu. Ercan E. hem polise verdiği ifadede hem de gazetelere, eşinin kaybolduğunu söylemişti. Mine O.’nun ortadan kaybolmasından sonra soruşturma başlatan polis, çiftin komşularının ifadesini aldı. Bir komşu, genç kadının kaybolduğu gün, Ercan E.’nin kömürlüğünde gürültü duyduğunu polise anlattı.

CESEDİ KÖMÜRLÜKTE SAKLAMIŞ

Polis, Ercan E.’nin kömürlüğünde inceleme başlattı ancak ceset bulunamadı. Bunun üzerine sorguya alınan Ercan E. eşini öldürdüğünü itiraf edip, cesedi gömdüğü ormanlık alanı gösterdi. Ercan E.’nin gösterdiği alanda kazı yapan polis, kadının cesedine ulaştı. Cesedi bir süre kömürlükte saklayan Ercan E., daha sonra ormanlık alana gömdüğünü polise itiraf etti.