Yer Adıyaman… Herkes onu öldü sanıyordu, 41 yıl sonra ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Adıyaman… Herkes onu öldü sanıyordu, 41 yıl sonra ortaya çıktı
GeriGündem Yer Adıyaman… Herkes onu öldü sanıyordu, 41 yıl sonra ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL
28.02.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Yer Adıyaman… Herkes onu öldü sanıyordu, 41 yıl sonra ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak içini gittiği nüfus müdürlüğündeki yetkililerin çabası sonucu yakınlarıyla bir araya geldi. Hakkında "gaiplik" kararı bulunan yaşlı adamı nüfus müdürlüğünden gelen fotoğraflarından tanıyan yakınları, Özer'i Konya'dan alarak Adıyaman'a getirdi.

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak içini gittiği nüfus müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla ailesiyle bir araya geldi.

Adıyaman merkeze bağlı Turuş köyünde yaşayan Özer, 1978 yılında en küçüğü 28 günlük 4 çocuğunu ve eşini geride bırakarak iş bulmak ve borçlarını ödeyebilmek için evi terk etti. Günlerce eve dönmeyen Özer'in ailesi, İl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu ancak arama çalışmalarından sonuç alınamayınca hakkında "gaiplik" kararı verildi.

Özer, 41 yıl boyunca çeşitli illerde farklı işlerde çalıştı. Bu sürede kimliğini kaybeden Özer, Konya'da çalışırken dizlerindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kimliği olmadığı için tedavisi yapılamayan Özer, bunun üzerine Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek, kimlik çıkarmak istedi. Nüfus kütüğünü inceleyen müdürlük yetkilileri, Özer hakkında "gaiplik kararı" olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Özer'in Adıyaman'da yaşayan kardeşi Bayram Özer ve yeğeni Murat Bilgiç'e ulaşan yetkililer, yakınlarına yaşlı adamın fotoğraflarını gönderdi.

Yıllardır haber alamadıkları ve öldüğünü düşündükleri Mehmet Emin Özer'in yaşadığını anlayan yakınları, Konya'ya giderek kendisini Adıyaman'a getirdi.

"KENDİMİ DÜNYAYA TEKRAR GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Yıllar sonra yakınlarına ve memleketine kavuşan Mehmet Emin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da çiftçilik yaparken borçlandığını, borçlarını ödeyemeyince de çalışmak için kimseye haber vermeden evden ayrıldığını söyledi.

Yaklaşık 41 yıl Adana, Mersin, İzmir, Tekirdağ ve son olarak da Konya'da farklı işlerde çalıştığını ancak kazandığı parayla ihtiyaçlarını zor karşıladığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Hep aileme gitmek istedim ama çekindim, yapamadım. Şu an kardeşlerime kavuştuğum için çok mutluyum. Kendimi dünyaya tekrar gelmiş gibi hissediyorum. Sevincimden dizlerimdeki rahatsızlığı bile unuttum. Sofraya oturduğumda, ailem aklıma geldiği an yemeği bırakıp dışarı çıkıyordum. Sanki evin tavanı üstüme çökmüş gibi geliyordu."

Özer, zaman içinde kimliğini kaybettiğini ancak çok fazla üzerinde durmadığını dile getirerek, "Yaşım ilerledikçe de dizlerimde ağrılar oluşmaya başladı. Kimliğim olmadığı için hastaneye gidip tedavi olamıyordum. En son kimliğimi çıkarmak için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yaptım. Onlar da incelemeler sonucu beni kardeşlerime teslim etti."

Özer, hastanede tedavisinin yapılabilmesi ve hakkındaki gaiplik kararının kaldırılması için yardım beklediğini de sözlerine ekledi.

Yer Adıyaman… Herkes onu öldü sanıyordu, 41 yıl sonra ortaya çıktı

"YILLAR SONRA DAYIMIZA KAVUŞTUK”

Mehmet Emin Özer'in yeğeni Murat Bilgiç de dayısının kendisi bir yaşındayken ortadan kaybolduğunu, annesinden dinlediği dayısına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Ailesinin yıllarca dayısını aradığını ancak hiçbir haber alamayınca artık umutlarının tükendiğini ifade eden Bilgiç, "Çok şükür dayımızı bulduk. Birlikte Adıyaman'a geldik. Şu an çok mutluyuz. Kendisi yanımızdan ayrılmıyor. Yıllar sonra dayımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annem dayımı bizlere anlatırdı. Dayımıza kavuştuğumuzda gözyaşlarımıza hakim olamadık. Boğazımızda kelimeler düğümlendi." diye konuştu.

Özer'in tepkilerinden çekindiği için eşi ve çocuklarıyla ilerleyen günlerde bir araya geleceği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Savcı, öğretmenleri gözaltına aldırdı' iddiası... Adalet Bakanı'ndan açıklama

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

'Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz'

Görülmemiş esaret! İlçede sadece fırınlar açık...