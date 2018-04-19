Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yer: Adana... 'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldü

    Yer: Adana... 'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldü

    Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (ADANA)(DHA)
    19.04.2018 - 19:52 | Son Güncelleme:

    ADANA’da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

    Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi’nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.’yle (18) birlikteÿ narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.

    AV TÜFEĞİNİ VERDİ

    Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım’a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

    "SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"

    Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım’ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri Yıldırım’ın öldüğü tespit etti. Yıldırım’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım’ın kız kardeşi F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kocasını oğluyla birlikte döve döve öldürdüKocasını oğluyla birlikte döve döve öldürdü!

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: adana , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri