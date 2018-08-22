Yer: Adana... Yasak dinlemediler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
22.08.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Yer: Adana... Yasak dinlemediler

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Yer: Adana... Yasak dinlemediler

Adana'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de bazı vatandaşlar yüksek miktardaki cezalara aldırış etmeden boş gördüğü alanda kurbanını çocukların gözü önünde kesti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde olduğu gibi bugün de kurban kesimleri devam etti. Belediyeler günler öncesinden kurban kesim alanlarını belirlese de bazı vatandaşlar cezaya aldırış etmeden her boş gördüğü yerde kurban kesti. Vatandaş, park, kaldırım, evlerinin önünde kurban kesip atığını da orada bıraktı.

Çocukların gözü önünde kesildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaş kurban kesmekte acele edince hem çevreyi kirletti hem de çocuklarının gözü önünde kurbanını kesti. Belediyelerin gösterdiği yerde sıranın çok olduğunu söyleyip bir an önce kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, kuralları ve çocuklarını hiçe saydı.

58 bin liraya kadar para cezası verilebiliyor

Belediyelerin gösterdiği yerin haricinde kesim yapanlara 5326 sayılı Kabahatlar Kanununa göre 124 lira idari para cezası veriliyor. Ancak Çevre Kanununa göre umuma açık yerlere, caddeye, sokağa kestikleri hayvan atıkları atıldığının görülmesi üzerine bin 450 lira, toplu kesim yapılan yerlerde hayvan atıklarının çevreye atıldığının görülmesi üzerine 58 bin liraya kadar para cezası kesildiği öğrenildi. Buna rağmen vatandaş kesime devam etti.

Yer: Adana... Yasak dinlemediler

Yer: Adana... Yasak dinlemediler

Yer: Adana... Yasak dinlemediler

 

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