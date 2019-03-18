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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Yer Adana... Bir anda dehşeti yaşadı

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Yer Adana... Bir anda dehşeti yaşadı

Adana'da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından, nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Parka geldiğinde arkadaşını yerde gördüğünü söyleyen bir kişi ise "Bir ses gelmiş sonra Ali yere düşmüş ondan sonra da ben geldim. Daha sonra da Ali hastaneye kaldırıldı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çim biçme işçisi olarak çalışan Ali Ekici, mahalledeki bir parkın çimlerini biçtikten sonra gitmeye hazırlanırken birden yere düştü.

Yer Adana... Bir anda dehşeti yaşadı


Arkadaşları yanına geldiğinde işçinin başından yaralandığını fark etti. Ali Ekici, olay yerine çağrılan ambulans ile Ekici Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede Ekici'nin kafasında saçma olduğu tespit edildi. Ekici'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi. Polis ise nereden geldiği belli olmayan saçmayı atan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Parka geldiğinde arkadaşını yerde gördüğünü söyleyen bir kişi ise "Bir ses gelmiş sonra Ali yere düşmüş ondan sonra da ben geldim. Daha sonra da Ali hastaneye kaldırıldı" dedi. 

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