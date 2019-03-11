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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.03.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Yer Adana... Aile birbirine girdi

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Adana’da 50 gün önce Seyhan Nehri'ne düşen Yunus Emre Kerse’nin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kerse'nin cenazesi eşine verilince, aileler arasında gerginlik yaşandı.

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  • Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü
  • Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü
  • Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü
  • Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

21 Ocak Pazartesi günü Seyhan Nehri’ne düştüğü bildirilen Yunus Emre Kerse (31) yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Kerse’nin cansız bedeni 50 gün sonra Karataş ilçesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri'nde bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morgu’na getirildi. Kerse’nin annesi ve kardeşleri Adli Tıp Kurumu morgu önünde sinir krizleri geçirdi.

Yunus Emre Kerse'nin kardeşi Orhan Kerse, "Seyhan Nehri’ni arattırdık abime ulaşamadık. Abimin 3 tane çocuğu var intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi. 
Otopsisi tamamlanan Kerse’nin cenazesi eşi Burcu Kerse’ye verildi.

Cenazenin kendilerine verilmesini isteyen Kerse'nin annesi ve kardeşleri sinir krizleri geçirerek Burcu Kerse’ye sert sözlerle tepki gösterdi. Anne Kerse cenazeyi kendi almak için gelini Burcu Kerse’ye “Oğlumu bana verin” diye yakardı. Burcu Kerse, “Evde çocukları da bekliyor baba diye ağlıyorlar babamı istiyorum getirin diyorlar” dedi.

Burcu Kerse’nin cenazeyi kendinin defnetmek istediğini söylemesi üzerine anne Kerse sinir krizi geçirip bayıldı.

Yunus Emre Kerse’nin cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye’ye götürüldü. 

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