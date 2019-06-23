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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Yenilenen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Bağcılar'da kim önde? İşte 23 Haziran seçiminde Bağcılar'da son sonuçlar

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Yenilenen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Bağcılar'da kim önde? İşte 23 Haziran seçiminde Bağcılar'da son sonuçlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan seçimlerinin ardından, Bağcılar'da hangi partinin önde olduğu ve hangi adayın yüzde kaç oy aldığı merak konusu oldu. İşte, şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre, Bağcılar seçim sonuçları...

İstanbullu seçmenler bugün İBB başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Saat 17:00'da oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Gözler şimdi, hangi adayın yüzde kaç oy aldığında. İşte, gelen resmi bilgilere göre Bağcılar'da önde olan aday ve aldığı oy oranı...

İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Bağcılar oldu. Bağcılar'da 20:00'a kadar yayınlanan verilere göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 56.53% Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 42.45% oy aldı.

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