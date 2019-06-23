Yenilenen İBB başkanlık seçiminde Çatalca’da kim kazandı?
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Çatalca'da ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, Çatalca’da kim kazandı?
Yenilenen İBB seçimlerinde Çatalca ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Çatalca ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Çatalca seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Çatalca oldu. 20:50’ye kadar yayınlanan verilere göre Çatalca’da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 39,91, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 59,45 oy aldı.
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