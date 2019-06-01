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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.06.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’da ’Enderun Teravihi’ne katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’da ’Enderun Teravihi’ne katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’da ’Enderun Teravihi’ne katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’da ’Enderun Teravihi’ne katıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından, Yenikapı'ya geçti.

Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı.

Her dört rekatın ardından ise farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dua öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Teravih namazı sonrası vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Buradaki yüz binler ile  Enderun teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmamız aslında iki zihniyetin ifadesidir. Kardeşlerim, ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453’te başladı' diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu akşam burada zulüm değil fethin 566 yıl dönümünü tesit edenler var.

Bayrak inmedi onun için tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet. ‘Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız’ diyerek bu yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun şu hadisi unutmayın ‘Kişi sevdikleri ile beraberdir’. Biz birbirimiz çok seviyoruz. Allah yardımcımız olsun.

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