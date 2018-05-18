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    Yenikapı mitingine o da katıldı

    DHA
    18.05.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Yenikapı'da yapılan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingine, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da katıldı.

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    • Miting alanına akın ettiler
    • Miting alanına akın ettiler
    • Miting alanına akın ettiler
    • Miting alanına akın ettiler

    Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da katıldı. Hamdallah, kürsürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile el ele vatandaşları selamladı. 

    Mitingde konuşan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.

    Hamdallah, "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına böyle geldiTürkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılacak vatandaşların alana girişleri başladı. Vatandaşlar tekneler dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla miting alanına geldi. Miting alanına gelen Erdoğan, Bahçeli ve Destici el ele vatandaşları selamladı.
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    Etiketler: israil , gündem
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