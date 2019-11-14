Yeniden tutuklandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edilen gazeteci-yazar Ahmet Altan, savcılığın yaptığı itiraz üzerine 9 gün sonra yeniden tutuklandı.
Ahmet Altan, 4 Kasım 2019’da görülen davada, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. İstanbul Başsavcılığı 6 Kasım’da tahliye kararına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.
Bir üst mahkeme olarak talebi değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘suçun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, eylemdeki yoğunluğu, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması, adli kontrol tedbirlerinin harici davranışları da dikkate alınarak amaca hizmet etmediği’ gerekçesiyle itirazı kabul ederek, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarttı. Evinde gözaltına alınan ve geceyi emniyette geçiren Altan, dün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
AVUKATTAN İTİRAZ
Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararına itiraz etti. Çalıkuşu, dilekçesinde, Altan ile ilgili 26. ağır ceza mahkemesi’nde verilen kararın, ara karar değil hüküm olduğunu ifade ederek “dosya Yargıtay incelemesine geçmiştir. 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı verme yetkisi yoktur” dedi.
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