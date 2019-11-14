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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Yeniden tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edilen gazeteci-yazar Ahmet Altan, savcılığın yaptığı itiraz üzerine 9 gün sonra yeniden tutuklandı.

Yeniden tutuklandı
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Ahmet Altan, 4 Kasım 2019’da görülen davada, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. İstanbul Başsavcılığı 6 Kasım’da tahliye kararına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Bir üst mahkeme olarak talebi değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘suçun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, eylemdeki yoğunluğu, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması, adli kontrol tedbirlerinin harici davranışları da dikkate alınarak amaca hizmet etmediği’ gerekçesiyle itirazı kabul ederek, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarttı. Evinde gözaltına alınan ve geceyi emniyette geçiren Altan, dün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

AVUKATTAN İTİRAZ

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararına itiraz etti. Çalıkuşu, dilekçesinde, Altan ile ilgili 26. ağır ceza mahkemesi’nde verilen kararın, ara karar değil hüküm olduğunu ifade ederek “dosya Yargıtay incelemesine geçmiştir. 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı verme yetkisi yoktur” dedi.

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