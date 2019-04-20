Yeniden seçilen başkana ziyaret
Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (ALiMDER) Yönetim Kurulu, Şahinbey Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Tahmazoğlu’na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Okulun mezunları arasında yer alan Tahmazoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarete, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, ALİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen Behzat Şencay, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan, İşadamı Bahittin Güllü, Dr. Mehmet Kavillioğlu, Işıklı İlkokulu Müdürü Ayhan Keklik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halil Uğur, TEB Şirehanı Şube Müdürü Süleyman Ceyran ve işadamları Ercan Yalçın ile Mustafa Açıkgöz katıldı.
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