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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun Atilla - AA - İHA
03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeniden sayım trafiği

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Yeniden sayım trafiği

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandıkların yeniden sayılması taleplerine, dün önce ilçe seçim kurullarının bazılarından olumlu yanıt geldi. Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçe seçim kurulları yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca İlçe Seçim Kurulu ise “oy pusulalarının yeniden sayılmasına” yönelik itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

ÇATALCA’DA YİNEDEN SAYIM KARARI

İtiraz yapılan ilçelerden Beykoz’da, İlçe Seçim Kurulu, AK Parti’nin tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verdi. Çekmeköy de ise sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin ve SEÇSİS’e girişlerinin kontrolünün de yapılması için bugün toplanılmasına hükmetti. Bayrampaşa ve Şile ilçe seçim kurulları da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Çatalca İlçe Seçim Kurulu ise AK Parti’nin “oy pusulalarının yeniden sayılmasına” yönelik itirazını oy çokluğu ile kabul etti. Çatalca’da önce geçersiz oyların sayılmasına yönelik karar alındı. Daha sonra alınan yeni bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına hükmedildi.

İL SEÇİM KURULU İTİRAZI KABUL ETTİ

İlçe seçim kurullarının bu kararları üzerine akşam saatlerinde bazı ilçelerde tekrar sayım işlemi başlarken CHP İstanbul İl Başkanlığı da kararlara itiraz için İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu, CHP’nin itirazını haklı görerek, “Geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçelerdeki yeniden sayım işlemini karar kesinleşmediği” gerekçesiyle durdurdu.

Kararda, Şile İlçe Seçim Kurulu’nun kararı ayrıntılandırılarak karar süreci anlatıldı. Şile’de yazılı kararın olmadığı, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanının arandığı ve kararın istenildiği belirtildi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın, kararın sözlü olarak verildiğini ancak yazıya dökülüp imzalanmadığını bildirdiği vurgulandı. Daha sonra gönderilen yazıda ise geçersiz oyların sayımına geçildiğinin bildirildiği ifade edildi. Kararda, ilçe seçim kurullarında yeniden sayım için verilecek kararlarda gerekli prosedür belirtilerek, bu prosedür uygulanmadığı için tekrar sayımların tedbiren durdurulduğu açıklandı.

ÜSKÜDAR’DA KAVGA ÇIKTI

Ankara’da basın mensuplarına ilçe seçim kurullarının aldığı kararlara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, “‘Tekrar sandıkları açalım, sayalım’ söylemleri çok üzücü. Yapılmamış uygulamalardır” dedi.

Beyoğlu ve Beşiktaş ilçe seçim kurulları ise yapılan itirazları belge ve delilsiz, sadece soyut iddialara dayandığı için reddetti. Üsküdar’daki ilçe seçim kurulu önünde iki partinin üyeleri arasında çıkan kavgayı ise polis havaya ateş açarak ayırdı.

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