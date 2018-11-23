Yeniden Refah ya da Yeni Refah
ESKİ başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, parti kuruyor.
Saadet Partisi’nden (SP) ayrılarak babasının adına kurduğu vakfa başkanlık yapan Fatih Erbakan, kuruluş dilekçesini bugün, Hacıbayram Camisi’nde kılacağı cuma namazının ardından İçişleri Bakanlığı’na verecek. Adının “Yeniden Refah” ya da “Yeni Refah” olması beklenen partinin 100 kadar kurucusu arasında Sultan Abdülhamit’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da bulunduğu bildirildi. Yeni partinin genel merkez olarak yargının tahliye kararı aldığı ve icra yoluyla bir ay içinde boşaltılması istenen SP’nin Balgat’taki genel merkez binasını kullanacağı belirtildi. Yeni partinin adını kullanacağı RP, 12 Eylül askeri darbesi tarafından kapatılan MSP’nin yerine 1983 yılında kuruldu. Kurucu Genel Başkanlığını Ahmet Tekdal’ın yaptığı RP’nin başına, 1987’deki referandumda siyasi yasağının kalkmasının ardından Necmettin Erbakan geçti. Erbakan’ın Başbakanlığında DYP ile kurulan Refahyol koalisyonunda da yer alan RP, 1988’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle