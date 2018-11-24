Yeniden Refah Kuruldu
ESKİ başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluş dilekçesini dün İçişleri Bakanlığı’na verdi.
Partinin 99 kurucusu arasında Erbakan’ın kızı Elif Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve ‘Sümela’nın Şifresi: Temel’, ‘Peri Masalı’ ve ‘Bana Bir Soygun Yaz’ gibi filmlerin yapımcısı Burhan Asaf Şafak da yer aldı. Refahyol’un eski Devlet Bakanı Sacit Günbey ve eski milletvekilleri Suat Pamukçu, Musa Okçu, Ömer Faruk Ekinci, Abdullah Özbey ile Erbakan’ın diplomasi danışmanı Doğan Bekin ve başbakanlığı döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığını da yapan Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın eski başkanlarından Ali Yüksel de kurucu oldu. Kurucular arasında Elif Erbakan ile birlikte 9 kadın üye de yer aldı.
EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ
Babası adına kurduğu vakfın başkanlığını da yürüten Fatih Erbakan dün önce partisinin kurucularıyla birlikte Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kıldı, ardından da Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Erbakan, “Kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz” dedi. Partinin genel merkez olarak Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’ün açtığı tahliye davası sonucu icra yoluyla bir ay içinde boşaltılması istenen Saadet Partisi’nin Balgat’taki genel merkez binasını kullanacağı belirtildi.
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