Yeniden koruma istedi

Dilekçede, bugüne kadar 3 kez zorlama hapsine karar verilen ve hapse girip çıkan Yanar’ın, “Bu mağduriyetimi gidereceksin yoksa gemileri yakacağım. Beni mahkeme ve polisle durduramayacağını anlamış olman lazım” gibi mesajlarla Serhat A.’yı ısrarla rahatsız etmeyi sürdürdüğü iddia edildi. Talebi kabul eden mahkeme, Serhat Akpınar’a 1 ay süreyle korunma kararı verdi.



