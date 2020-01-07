Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,
Yeniden koruma istedi
GİRNE Amerikan Üniversitesi’nin kurucu rektörü ve iş insanı Serhat Akpınar (56), bir süre duygusal birliktelik yaşadığı kadın kaptan Aybike Alev Yanar’ın (36) tehdit, şantaj ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu.
Dilekçede, bugüne kadar 3 kez zorlama hapsine karar verilen ve hapse girip çıkan Yanar’ın, “Bu mağduriyetimi gidereceksin yoksa gemileri yakacağım. Beni mahkeme ve polisle durduramayacağını anlamış olman lazım” gibi mesajlarla Serhat A.’yı ısrarla rahatsız etmeyi sürdürdüğü iddia edildi. Talebi kabul eden mahkeme, Serhat Akpınar’a 1 ay süreyle korunma kararı verdi.
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