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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Gamze KOLCU/ANKARA
13.08.2018 - 00:30, Son Güncelleme:

Yeniden İYİ Parti Genel Başkanı... ‘Töre konuştu Han sustu’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Yeniden İYİ Parti Genel Başkanı... ‘Töre konuştu Han sustu’

İYİ Parti’de dün yapılan ikinci olağanüstü kurultayda geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener, “Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu” dedi ve özetle şunları söyledi:

YOLUMUZ UZUN
“50 yıllık partiler kadar oy almamıza rağmen, iddiamızla sınanmayı esas aldık, sorumluluğu üstlenerek çekildik. Veda niyetine ‘Ben sizi çok sevdim be’ demiştim. Bu sözümü alıp elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. ‘Biz de seni çok sevdik be’ dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin. 

DEVLET DARMADAĞIN
Bu memleket kimsenin babasının yahut kayınbabasının malı, tepe tepe kullanacağı arpalığı değildir. Mevcut siyasi ve ekonomik tablonun sürdürülebilmesi mümkün değil. Daha bir ay dolmadan, Türkiye’ye dayattıkları tek adam rejiminin acı meyveleri düşmeye başladı. Devlet darmadağın. Sayın Erdoğan, sonda söyleyeceğimi şimdi hemen söyleyeyim; adaletsizsin, basiretsizsin, kifayetsizsin. Hem aldanıyorsun, hem aldatıyorsun. Damat Berat’a teslim edilen ekonominin ateşi, bacayı sarmaya başladı. Gelin bu hatadan geri dönün. Türkiye’yi uçurumdan aşağı yuvarlıyorsunuz. Bu gidişle korkarım Türkiye’yi IMF’lik edeceksiniz. Erdoğan, cilan dökülecek, forsun sökülecek. Amerika ile geçtiğimiz hafta yaşadığımız papaz sorunu da, şahsi ikbal hesabının bir sonucu. Ne Amerika’nın ne de başka bir devletin hükümet üzerinden ülkemizi kendince ve küstahça cezalandırmaya kalkmasına asla prim vermeyiz. Bu iktidardan, uygulamalarından, ortaya çıkardığı ülkeden ve yönetimden memnun değiliz ama bizim oğlanı da başkasına dövdürmeyiz.

MHP’YE ELEŞTİRİ
İYİ Parti, AK Parti ve CHP’nin bir kumpas ağı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki MHP’nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir. Bugün kasıla kasıla oturdukları saray yancılığı koltuğunda, dün, Apo’nun, FETÖ’nün oturduğunu da biliyoruz. Tabutluklarda dahi boyun eğmemiş milliyetçiliğin saraylarda paspas edilmesine izin vermeyeceğiz.”

EL ÖPEN VEKİL GİK’TEN ÇIKARILDI
İYİ Parti’nin yetkili kurullarında görev alan üyelerin yarısı değişti. Blok listeyle yapılan seçimlerde Genel İdare Kurulu’nun (GİK) yüzde 50’si değişti. Akşener’in köklü değişiklik yaptığı 80 üyeli GİK’e 40 yeni isim katıldı, 40 isim çıktı. 235 delegenin kurultayda oy kullanmadığı belirlendi. Yüzde 25 uygulanması gereken kadın kotası korundu. 80 üyeli GİK’in 20’si kadınlardan oluşuyor. TBMM’nin açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz GİK listesinden çıkarıldı. GİK seçimlerinde 591’le Ümit Özdağ’ın en düşük oyu alması dikkat çekti.

NOTLAR
- Kurultaya yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

- Akşener’i partililer ‘Abla nerede biz oradayız’ sloganları ile karşıladı.

- Kurultayın açılışında İstiklal Marşı’nın yanı sıra ‘Andımız’ okundu.

- Akşener’in fotoğrafının sinevizyonda yansıtıldığı sahnede “Daha yeni başlıyoruz” sloganı büyük puntolarla yazıldı.

- Salonda ülkücü işareti yapanların sayısının azlığı dikkat çekti.

- Sözleri sık sık sloganlar ve alkışlarla kesilen Akşener’in MHP’ye yönelik sert eleştirileri ayakta alkışlandı.

- AK Parti, temsilci göndermedi. CHP, DP, Saadet Partisi ve BBP’den yöneticiler davetli olarak kurultayı izledi. HDP ve MHP’ye davetiye gönderilmemişti.  

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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