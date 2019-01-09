Yeniden cezaevinde
TAHLİYE kararı sonrası hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem dün yeniden cezaevine gönderildi.
Kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmeniyken, 17-25 Aralık sürecine ilişkin yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem önceki gün tahliye edilmişti. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erdem, cezaevinden çıkmadan savcılığın itirazı üzerine, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Cezaevi yönetimince Silivri Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen ve geceyi nezarethanede geçiren Erdem, dün sabah mahkemeye sevk edildi. Erdem, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kuvvetli suç ve kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklandı.
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