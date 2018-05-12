Yeniden aranıyor

Kelkit Çayı'nda hidroelektrik santrali çalışanının 8 Mayıs'ta bulduğu kemik parçasının, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol'a (8) ait olduğunun dün kesinleşmesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması yapılması kararlaştırıldı.



Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve AFAD ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, kemik parçasının bulunduğu Kelkit Çayı'ndaki

hidroelektrik santrali ile çocukların güvenlik kamerasında son görüldüğü bölgede yoğunlaşıyor.



Üzgün olduğu görülen Bayram'ın babası Ömer Erol ve yakınları ile kayıp Dursun Kaan Taşcı'nın (5) ailesi bir süre arama çalışmalarını izledi.

Bayram'ın babaannesi Rukiye Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün rahatsız olan eşini Tokat'taki hastanede ziyaret ettiğini söyledi.



Eve geldiğinde vali ve yetkilileri gördüğünü belirten Erol, "Dediler ki 'Bayram'ın cesedini bulduk.' Biz şoke olduk. Diyemiyorum bile, yıkıldık. Döner diye hep bekliyorduk. Bir gün büyür de gelir diye. Kapıyı yine çalar diye ama ölüsü geldi. Bacağının bir bölümü. Eşim anjiyo oldu, kaldıramaz diye söylemedik. Bayram'ın babası daha kötü. Ayaktayız, bakmaya geldik." ifadelerini kullandı.



Dursun Kaan Taşcı'nın babası İbrahim Taşcı da arama çalışması yapılacağı söylenince takip etmeye geldiklerini anlattı.



Dursun Kaan Taşcı'nın babası İbrahim Taşcı



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol, oyun oynarken kaybolmuş, uzun süre devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

İlçede 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik

parçasının dün Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.