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    Yeniden aranıyor

    AA
    12.05.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır aranan kayıp iki çocuktan Bayram Erol'a ait bulgulara ulaşılması üzerine yeniden arama çalışması başlatıldı.

    Kelkit Çayı'nda hidroelektrik santrali çalışanının 8 Mayıs'ta bulduğu kemik parçasının, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol'a (8) ait olduğunun dün kesinleşmesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması yapılması kararlaştırıldı.

    Yeniden aranıyor
    Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve AFAD ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, kemik parçasının bulunduğu Kelkit Çayı'ndaki
    hidroelektrik santrali ile çocukların güvenlik kamerasında son görüldüğü bölgede yoğunlaşıyor.

    Yeniden aranıyor
    Üzgün olduğu görülen Bayram'ın babası Ömer Erol ve yakınları ile kayıp Dursun Kaan Taşcı'nın (5) ailesi bir süre arama çalışmalarını izledi.
    Bayram'ın babaannesi Rukiye Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün rahatsız olan eşini Tokat'taki hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

    Yeniden aranıyor
    Eve geldiğinde vali ve yetkilileri gördüğünü belirten Erol, "Dediler ki 'Bayram'ın cesedini bulduk.' Biz şoke olduk. Diyemiyorum bile, yıkıldık. Döner diye hep bekliyorduk. Bir gün büyür de gelir diye. Kapıyı yine çalar diye ama ölüsü geldi. Bacağının bir bölümü. Eşim anjiyo oldu, kaldıramaz diye söylemedik. Bayram'ın babası daha kötü. Ayaktayız, bakmaya geldik." ifadelerini kullandı.

    Yeniden aranıyor
    Dursun Kaan Taşcı'nın babası İbrahim Taşcı da arama çalışması yapılacağı söylenince takip etmeye geldiklerini anlattı.

    Yeniden aranıyor
    Dursun Kaan Taşcı'nın babası İbrahim Taşcı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol, oyun oynarken kaybolmuş, uzun süre devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

    İlçede 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik
    parçasının dün Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.

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    Etiketler: gündem
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