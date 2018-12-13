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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.12.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Yeniden! Açıklamayı öyle bir yerde yaptı ki?

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Yeniden! Açıklamayı öyle bir yerde yaptı ki?

Fransa'da "sarı yeleklilerin" önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı. Açıklamanın 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde yapılması dikkat çekti.

Nicolle ve "sarı yeleklilerin" sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirten Nicolle, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

Sarı yelek hareketinin tüm Fransızlara hitap ettiğini belirten Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarını ve öfkelerini ancak bu şekilde dile getirebildiklerini kaydetti.

TATMİN ETMEDİ

Ludosky, vatandaşların üzerlerine yüklenen vergileri artık kaldıramadığını ve adaletsizliğin had safhada olduğunu ifade etti. Fransızların artık bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Ludosky, halkın daha insani koşullarda yaşayabilmesi için vergilerin ciddi manada düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ludosky, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların yaşadıkları zorlukları anladığını söylemesine rağmen ekonomik şartlarını iyileştirecek somut ve kalıcı adımlar atmadığını kaydetti. Halka, anayasada bazı maddelerin değiştirilmesi ve parlamentonun çıkaracağı yasalar için referandum hakkı verilmesini, ayrıca Macron'un imzalamak istediği uluslararası anlaşmaların da halk oylamasına götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

Ludosky, Macron'un açıklamalarından tatmin olmadıklarını, bu nedenle gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

HÜKÜMETTEN İPTAL ÇAĞRISI

Yeniden Açıklamayı öyle bir yerde yaptı ki

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'daki silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.  Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtmişti.  Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.
Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı. Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.  "Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.

SİLAHLI SALDIRI

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planı "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti. 

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