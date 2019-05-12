Yeniçağ yazarına saldırı
YENİÇAĞ yazarı gazeteci Yavuz Selim Demirağ, önceki gece Türkiyem TV’de katıldığı programın ardından evine giderken kendisini takip eden Doblo marka bir araçtan inen kişiler tarafından sopalarla darp edildi. Ankara GATA’ya kaldırılan Demirağ’ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çok sayıda İYİ Parti üyesi GATA’ya giderken İYİ Parti Lideri Meral Akşener de yaptığı paylaşımda, “Alçak saldırıyı kınıyorum” dedi.
Başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE ve güvenlik kamera görüntüleriyle saldırganların geliş-kaçış güzergâhındaki görüntüler incelendi. Aracın plakasının belirlenmesinin ardından aracın sahibine ulaşıldı. Araç sahibinin, “Araç bana ait ancak çalışanım dün emaneten almıştı. Saldırıyla ilgili bilgi sahibi değilim” ifadesinin ardından yapılan araştırmada saldırıyı yapan 6 kişi belirlendi.
Operasyonlarda N.İ. ve A.A. gözaltına alınırken diğer 4 şüpheli aranıyor.
KABUL EDİLEMEZ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün, Demirağ’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane çıkışında, “Gazeteci düşüncelerini aktardı, birilerini eleştirdi diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü? Bu kabul edeceğimiz bir durum değildir” dedi.
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