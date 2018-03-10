Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yenibosna'da Kuyumcukent'te yangın

    Yenibosna'da Kuyumcukent'te yangın

    Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA)
    10.03.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

    Kuyumcukent’in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Etiketler: Yenibosna , yangın , Kuyumcukent , Kuyumcukent AVM , itfaiye , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri