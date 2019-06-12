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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Yeni yüzü için gözyaşları içinde yola çıktı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği kişinin kezzaplı saldırısı sonucu bir gözünü kaybeden ve yüzü yanan Berfin Özek, yeni bir yüze kavuşmak umudu ile ameliyat olacağı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki hastaneye uğurlandı.

15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik ise tutuklandı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yargılanmaya başlandı.

Yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan, bir gözünü kaybeden ve yüzünde kalıcı iz kalan Berfin Özek (19), ameliyatının gerçekleşeceği Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneye gitmek için yola çıktı. Tedavi sürecinde ve sonrasında kendisine destek veren İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert ve dernek üyeleri ve yakınları tarafından İskenderun Otogarından uğurlanan Berfin gözyaşları içinde sevdikleri ile vedalaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede estetik ameliyatlar konusunda tanınan Dr. Mehmet Mutaf tarafından 17 Haziran'da ameliyata alınacak olan Berfin Özek'in annesinden, kardeşinden ve çocukluk arkadaşı olan Esra Kürkçü'den ayrılması kolay olmadı.

Annesi Zeynep'i alnından öperek boynuna sarılıp gözyaşı döken Berfin annesini teselli etmeye çalıştı. Çocukluk arkadaşı olan ve bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Esra'ya defalarca sarılarak ağlayan Berfin, İskenderun Kadın Platformu üyelerini de ağlattı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşma sonrası Berfin babası Yaşar Özek ile birlikte otobüse alkışlarla uğurlandı.

"Korkuyorum ama her şey güzel olacak"

Ameliyat öncesi duygularını dile getiren Berfin Özek, "Heyecanlıyım biraz da korkuyorum yanımızda olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur diye umut ediyorum. Endişem yok ama biraz korkuyorum ama sağlıklı döneceğime inanıyorum. Özellikle İskenderun Kadın Platformuna, avukat Mehtap Sert'e, Sağlık Bakanlığı'na ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

''Kız kardeşlik duygusu yine kazandı''

Berfin'in ameliyatı için gerekli parayı toplayabilmek için kampanya başvurusu yapan ve süreci sosyal medyada yayan İskenderun Kadın Platformu'nun avukatı Mehtap Sert ise "Berfin'i yolcu ediyoruz. Kendisini orada Bodrum Kadın Dayanışması ekibimiz karşılayacak. Kız kardeşlik duygusu yine kazandı, ameliyatı gerçekleştirecek olan Dr. Mehmet Mutaf'a güveniyoruz, ameliyatın başarı ile geçeceğine inanıyoruz sağlıkla dönmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Anne Zeynep ise, "Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kızımız sağlıklı bir şekilde gelir o zaman mutluluğumuz perçinlenecektir. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yüzü için gözyaşları içinde yola çıktı

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