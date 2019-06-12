Yeni yüzü için gözyaşları içinde yola çıktı

15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik ise tutuklandı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yargılanmaya başlandı.

Yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan, bir gözünü kaybeden ve yüzünde kalıcı iz kalan Berfin Özek (19), ameliyatının gerçekleşeceği Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneye gitmek için yola çıktı. Tedavi sürecinde ve sonrasında kendisine destek veren İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert ve dernek üyeleri ve yakınları tarafından İskenderun Otogarından uğurlanan Berfin gözyaşları içinde sevdikleri ile vedalaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede estetik ameliyatlar konusunda tanınan Dr. Mehmet Mutaf tarafından 17 Haziran'da ameliyata alınacak olan Berfin Özek'in annesinden, kardeşinden ve çocukluk arkadaşı olan Esra Kürkçü'den ayrılması kolay olmadı.

Annesi Zeynep'i alnından öperek boynuna sarılıp gözyaşı döken Berfin annesini teselli etmeye çalıştı. Çocukluk arkadaşı olan ve bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Esra'ya defalarca sarılarak ağlayan Berfin, İskenderun Kadın Platformu üyelerini de ağlattı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşma sonrası Berfin babası Yaşar Özek ile birlikte otobüse alkışlarla uğurlandı.

"Korkuyorum ama her şey güzel olacak"

Ameliyat öncesi duygularını dile getiren Berfin Özek, "Heyecanlıyım biraz da korkuyorum yanımızda olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur diye umut ediyorum. Endişem yok ama biraz korkuyorum ama sağlıklı döneceğime inanıyorum. Özellikle İskenderun Kadın Platformuna, avukat Mehtap Sert'e, Sağlık Bakanlığı'na ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

''Kız kardeşlik duygusu yine kazandı''

Berfin'in ameliyatı için gerekli parayı toplayabilmek için kampanya başvurusu yapan ve süreci sosyal medyada yayan İskenderun Kadın Platformu'nun avukatı Mehtap Sert ise "Berfin'i yolcu ediyoruz. Kendisini orada Bodrum Kadın Dayanışması ekibimiz karşılayacak. Kız kardeşlik duygusu yine kazandı, ameliyatı gerçekleştirecek olan Dr. Mehmet Mutaf'a güveniyoruz, ameliyatın başarı ile geçeceğine inanıyoruz sağlıkla dönmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Anne Zeynep ise, "Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kızımız sağlıklı bir şekilde gelir o zaman mutluluğumuz perçinlenecektir. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.