Yeni yönetmelikle takdir teşekkür hesaplama E Okul VBS ile nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.01.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Yeni yönetmelikle takdir teşekkür hesaplama E Okul VBS ile nasıl yapılır?

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Yeni yönetmelikle takdir teşekkür hesaplama E Okul VBS ile nasıl yapılır?

Takdir ve teşekkür kaç puanla alınıyor sorusu, karnelerin alınmasına çok az bir süre kala birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. E Okul VBS bilgileri ile kolayca gerçekleştirilebilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, belirli bir ortalamanın üzerinde yer alan öğrenciler için belge anlamına gelecek. Peki, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin araştırdığı takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, E Okul not bilgisi ile kolayca öğrenilebilecek o detaylar

E Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi, son günlerde birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Sahip oldukları notların ortalamasına ve devamsızlık süresine göre teşekkür ve takdir belgesi almaya hak kazanabilecek olan öğrenciler, hesaplamalarına başladı. Peki, takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri için o detaylar

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

  1. a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
  2. b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
  3. c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor. 

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEVAMSIZLIK SAYISI 10 GÜN ÜZERİNDE OLANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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