Yeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe
GeriGündem Yeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Yeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe

2018 Troya Yılı çok başarılı geçince, 2019 da Göbeklitepe Yılı ilan edildi. 12 bin yıl öncesinden kalma Göbeklitepe, 2019 yılında Türkiye’nin tanıtıldığı tüm organizasyonlarda yer alacak. Arkeolojik kazılara önem verilerek yerli ve yabancı ziyaretçiler için özel turlar düzenlenecek.

TROYA Yılı ile Çanakkale turizmine büyük bir ivme kazandırınca Troya ören yerini ziyaret edenlerin sayısı 500 bini geçti. Bir önceki yıla oranla ikiye katlanan ziyaretçi sayısı turizm stratejisini yeniden kurgulamaya itti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 2019’un turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre, ulusal ve uluslararası tanıtım organizasyonlarında Göbeklitepe anlatılacak. Yıl boyunca Şanlıurfa’ya özel seyahat programları yapılacak. Göbeklitepe’nin Anadolu ve insanlık tarihi için önemi vurgulanarak tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerini de görünür kılacak projeler geliştirilecek.

Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbebeklitepe 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedildi. “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanan alanda 1994 yılından sonra Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Klaus Schmidt’in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. 2007 yılında ise kazı başkanlığına Prof. Dr. Klaus Schmidt getirildi. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu ortaya çıktı.

KORUMA ARTTIRILMALI

- Prof. Dr. Necmi Karul (Göbeklitepe Bilim Kurulu üyesi): Troya’nın ardından 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi arkeolojik değerlerin artık bir vitrin olarak görülmesinin sevindirici bir göstergesi. Bu karar başta Şanlıurfa olmak üzere ülkemizde arkeolojik miras konusundaki bilinçlenmeyi daha da arttıracak. Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Miras listesine girmesinin sorumluluğumuzu katladığını da unutmamalıyız. Ziyaretçi sayısı çok artacak ve bu durum alan üzerinde ciddi bir baskı yaratacak. Bu nedenle Göbeklitepe’de koruma ve sağlamlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam edilmesi gerekiyor. Düzenli ölçümler yaparak ziyaretçi yönetiminin geliştirilmesi de gerekir. Bundan sorumlu bir ekibin oluşturulması iyi olabilir.

RESİM YAZISI MI?

- Nezih Başgelen (Arkeoloji ve Sanat Dergisi-Arkeolog-Editör):

Göbeklitepe avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik düzene geçiş sürecinde tapınak mimarisinin ve sanatın doğuşu açısından ezber bozan bir tarih öncesi yerleşimi.
Burayı benzersiz kılan 12 bin-8 bin yıllık zaman süreci açısından sıradışı anıtsal mimarlık, mühendislik, heykeltraşlık örneklerini barındırması. Dikilitaşlar üzerinde tekrarlanan bazı betimlemeler ideografik yazının kökeni konusunda da bizleri şaşkına çeviriyor. Bu gizemli işaret sistemi nedeniyle Anadolu, resim yazısının da vatanı olmaya aday.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Hatay'daki vahşette yeni gelişme

ABD'den kritik ziyaret... Görüşme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajında önemli ifadeler