Yeni yılın turizm yıldızı Göbeklitepe
2018 Troya Yılı çok başarılı geçince, 2019 da Göbeklitepe Yılı ilan edildi. 12 bin yıl öncesinden kalma Göbeklitepe, 2019 yılında Türkiye’nin tanıtıldığı tüm organizasyonlarda yer alacak. Arkeolojik kazılara önem verilerek yerli ve yabancı ziyaretçiler için özel turlar düzenlenecek.
TROYA Yılı ile Çanakkale turizmine büyük bir ivme kazandırınca Troya ören yerini ziyaret edenlerin sayısı 500 bini geçti. Bir önceki yıla oranla ikiye katlanan ziyaretçi sayısı turizm stratejisini yeniden kurgulamaya itti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 2019’un turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre, ulusal ve uluslararası tanıtım organizasyonlarında Göbeklitepe anlatılacak. Yıl boyunca Şanlıurfa’ya özel seyahat programları yapılacak. Göbeklitepe’nin Anadolu ve insanlık tarihi için önemi vurgulanarak tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerini de görünür kılacak projeler geliştirilecek.
Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbebeklitepe 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedildi. “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanan alanda 1994 yılından sonra Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Klaus Schmidt’in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. 2007 yılında ise kazı başkanlığına Prof. Dr. Klaus Schmidt getirildi. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu ortaya çıktı.
KORUMA ARTTIRILMALI
- Prof. Dr. Necmi Karul (Göbeklitepe Bilim Kurulu üyesi): Troya’nın ardından 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi arkeolojik değerlerin artık bir vitrin olarak görülmesinin sevindirici bir göstergesi. Bu karar başta Şanlıurfa olmak üzere ülkemizde arkeolojik miras konusundaki bilinçlenmeyi daha da arttıracak. Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Miras listesine girmesinin sorumluluğumuzu katladığını da unutmamalıyız. Ziyaretçi sayısı çok artacak ve bu durum alan üzerinde ciddi bir baskı yaratacak. Bu nedenle Göbeklitepe’de koruma ve sağlamlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam edilmesi gerekiyor. Düzenli ölçümler yaparak ziyaretçi yönetiminin geliştirilmesi de gerekir. Bundan sorumlu bir ekibin oluşturulması iyi olabilir.
RESİM YAZISI MI?
- Nezih Başgelen (Arkeoloji ve Sanat Dergisi-Arkeolog-Editör):
Göbeklitepe avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik düzene geçiş sürecinde tapınak mimarisinin ve sanatın doğuşu açısından ezber bozan bir tarih öncesi yerleşimi.
Burayı benzersiz kılan 12 bin-8 bin yıllık zaman süreci açısından sıradışı anıtsal mimarlık, mühendislik, heykeltraşlık örneklerini barındırması. Dikilitaşlar üzerinde tekrarlanan bazı betimlemeler ideografik yazının kökeni konusunda da bizleri şaşkına çeviriyor. Bu gizemli işaret sistemi nedeniyle Anadolu, resim yazısının da vatanı olmaya aday.
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