Yeni yılın ilk Süper Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

En çok tercih edilen şans oyunlarından Süper Loto'da bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonrası kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde saat 21:15'te kazandıran numaralar şunlar oldu; 13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 636. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 10 bin 648 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 859 kişi 194 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 872 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı bildirildi.