Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Nevşehir’in ilk bebeği saat 00.01’de Kapadokya Hastanesi’nde dünyaya geldi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi.
Kapadokya Hastanesinde saat 00.01’de Azra bebek 3, 400 gr ve 50 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Şerife- Ersin Erden çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.
Azra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, Azra bebeğin saat 00.01’de 3,400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Güngör, “Çok mutluyuz. Şerife hanım gece 00.01’de doğumunu yaptı. Azra bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzda iyi annemizde iyi. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Azra bebek 3 bin 400 gram doğdu bebeğimiz 50 cm herhangi problemimiz yok” dedi.
Anne Şerife Erden de açıklamasında, “Çok mutluyum, ikinci bebeğim oldu. Doktorumuz Ramazan beye çok teşekkür ediyorum derken baba Ersin Erden’de açıklamasında, “Bizim için çok mutlu bir anı yaşıyoruz. İkinci bebeğimiz. Allah inşallah hayırlı sağlıklı bir ömür nasip eder. Bebeğimizin ismini Azra koyduk. Tarif edilemez bir duygu benim için” diye konuştu.
MERSİN
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen 24 yaşındaki Çiğdem Taş'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.
Süleyman ismini koydukları 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.
Anne Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Yılın ilk bebeğinin sağlık, mutluluk getirmesini dileyen Taş, "Adını Süleyman koyduk. 3,5 kilogram doğdu ve 53 santim. Normal doğumla oldu. Biz 30 Aralık'ta bekliyorduk. 1 gün sonra gece geç saatlerde yılın ilk bebeği olarak doğdu. Sancılar ve 9 ay geçen zorlu dönemin ardından bizim için tarihi önemli değildi. Sağlıklı olsun yeter."
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.
ÇORUM
Çorum’da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.
Asel bebeğin ilk ziyaretçidi Vali Mustafa Çiftçi oldu. Vali Çiftçi, 2018 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Erol Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin saat 00.01’de dünyaya gelen bebeğe Asel adı verildi. Vali Çiftçi, Abdal tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hazır bulundu.
Baba Mesut Abdal, ikinci kez babalık sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.
SAMSUN'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU
Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.
Yaklaşık bir yıl önce evlenen Hakan (24) ve Sevgi Bayraktar (18) çiftinin ilk çocukları olan Nehir Bayraktar, Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.04 sularında dünyaya geldi.
Sevgi Bayraktar, Canik ilçesine bağlı Gölalan Mahallesi'nde sancısının başlaması üzerine söz konusu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından doğuma alınan Sevgi Bayraktar, saat 00.04'te normal doğumla 3 kilogram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bayraktar, doğum sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirerek, "Çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İlk bebeğimiz. İsmini 'Nehir' koyduk. Sağlıklı bir bebeğimiz oldu." diye konuştu.
Babaanne Menşure Bayraktar ise "Gelinimin sancıları artınca köyden hastaneye getirdik. Torunumuz dünyaya geldi. Çok sevinçliyiz. Torun sahibi oldum. Çok heyecanlıyım. Oğlumdan ilk torunum." ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ilk bebeğine altın takan Vali Osman Kaymak ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, anneyi tebrik etti. Kaymak, bir süre bebeği kucağına alarak sevdi.
Ziyarete İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Vali Kaymak, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi ile Jandarmaya da ziyarette bulundu.
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