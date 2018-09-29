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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM (DHA)
29.09.2018 - 13:24, Son Güncelleme:

Yeni yerinde ziyaretçi akınına uğradı

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Yeni yerinde ziyaretçi akınına uğradı

Trabzon Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçici olarak konulduğu pazar yerindeki ilk gününde ziyaretçi akınına uğruyor.

Trabzon Havalimanı'ndan dün gece yüklendiği TIR'la alınan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı sabah karşı Yomra ilçesindeki pazar yerine getirildi. 'Millet Kıraathanesi' yapılacak uçak geçici olarak konulduğu pazar yerinde ilk günde ziyaretçi akınına uğruyor. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın içine giren vatandaşlar fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Uçağı yakından inceleyen vatandaşlar, meraklarını gideriyor. Uçağın konulduğu pazar yerinde ise seyyar satıcılar tezgah kurdu, satışa başladı. Pazare yerine alışverişe gelenler uçağı ziyaret ediyor. 

Uçağı inceleyen vatandaşlar, "Uçak ilçemize yakıştı. Düzenlemesi yapıldığında çok daha iyi olacak. Yomra'ya uçak indi. Burası 'Yomra air' oldu" değerlendirmelerinde bulundu.

Pistten çıkan uçak ‘Millet Kıraathanesi’ oluyorTicaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve iç bölümündeki teknik donanım ile diğer malzemeleri sökülen uçağın gövdesinin "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesine tahsisini onayladı.
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NE OLMUŞTU?

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın 'Millet Kıraathanesi' dönüştürülmesi planlandı. Uçak dün gece yüklendiği TIR'la Yomra ilçesine götürüldü.

Yeni yerinde ziyaretçi akınına uğradı

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