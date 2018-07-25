Yeni vekillerin sistemle imtihanı
MECLİS’e kayıt işlemleri sırasında parmak izleri alınan milletvekilleri, Genel Kurul’da terörle mücadele teklifinin görüşmelerinde ilk kez elektronik sistemi kullandı.
Oturumu yöneten Başkanvekili Mustafa Şentop, yoklama süresinin 5 dakika olarak belirlemesine muhalefetten itirazlar gelince bu yasama döneminde sistemin ilk kez açıldığını anımsattı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oylamanın başında grubuna dönerek, “Sakin olun, bekleyin. Ben söylemeden oy kullanmayın ve sadece numara girin” uyarısında bulundu. Parmak iziyle elektronik panoyu açmakta zorlanan bazı yeni milletvekilleri, deneyimli isimlerden yardım aldı. Buna karşın parmak izini okutmakta sorun yaşayan bazı milletvekilleri pusulayla yoklama verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle